Spezia Roberts dà piena fiducia a Donadoni

Thomas Roberts ha scelto di confermare Roberto Donadoni come allenatore dello Spezia, dopo aver valutato attentamente i commenti di vari dirigenti. La decisione nasce dal bisogno di stabilizzare la squadra, che si trova in una posizione critica in classifica. Roberts ha considerato anche le opinioni di Charlie Stillitano, Andrea Gazzoli e Stefano Melissano, che avevano espresso fiducia nel tecnico. La scelta mira a ridare fiducia ai giocatori e a invertire la tendenza negativa. La decisione definitiva è stata comunicata nella riunione di ieri pomeriggio.

di Fabio Bernardini LA SPEZIA Avanti con Roberto Donadoni. Questa la decisione presa dal patron dello Spezia Thomas Roberts, al termine di un’analisi accurata che ha preso in esame i back arrivati dal presidente Charlie Stillitano, dall’ad Andrea Gazzoli e dal ds Stefano Melissano riguardanti la grave situazione che vede lo Spezia sull’orlo del baratro, in piena zona retrocessione. La proprietà americana ha optato per la linea della continuità tecnica, anche se è stata una decisione non semplice e immediata, considerando le istanze pro e contro Donadoni messe sul tavolo del patron. Istanze comprendenti riflessioni sulle gravi criticità che attanagliano la squadra, sulle performances deludenti degli atleti e sul rendimento non vincente dell’attuale staff tecnico che, di fatto, numeri alla mano, non ha apportato la svolta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

