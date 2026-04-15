Un evento speciale celebra i vent’anni di attività della Compagnia Teatro Binario 7 con uno spettacolo al buio scelto dal pubblico attraverso un sondaggio. La decisione sulla rappresentazione da mettere in scena è stata presa direttamente dagli spettatori, che hanno espresso le loro preferenze tra le proposte della compagnia. L’iniziativa si svolge in occasione dei vent’anni di attività dell’associazione culturale.

Uno “Spettacolo al buio“, scelto direttamente dal pubblico tra quelli prodotti dalla Compagnia Teatro Binario 7, per festeggiare i suoi primi vent’anni di attività. La scelta è il risultato di un sondaggio, svolto online dal 26 settembre e fino al 31 dicembre 2025 che ha consentito a tutti di esprimere la propria preferenza: in lista una decina di titoli, più o meno recenti, più o meno noti, che riporteranno sul palco il direttore artistico Corrado Accordino. Appuntamento da venerdì 17 e sabato 18 alle 21 e a domenica 19, alle 16, per sapere quale spettacolo ha scelto il pubblico, per celebrare i vent’anni della Compagnia Teatro Binario 7 Il titolo è “op secret“: la sorpresa sarà mantenuta fino all’ultimo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’Spettacolo al buio’, il pubblico sceglie con un sondaggio

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