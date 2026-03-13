Spettacolo? Macché Dialogo con il pubblico

In un evento pubblico, un artista ha parlato con il pubblico, affermando che condividere le proprie esperienze rappresenta una forma di libertà. Ha anche riflettuto sulle sue relazioni sentimentali, riconoscendo di essere stato a volte poco rispettoso di sé stesso. La conversazione si è concentrata sul valore del raccontarsi e sulla consapevolezza personale, senza elementi di spettacolo o formalità.

«Raccontarsi è una forma di indipendenza», e ancora: «Nelle storie d'amore ho capito che alle volte sono stato improbabile e inopportuno perchè non mi sono mai amato». C'è ricerca di autenticità e anche coraggio nel mettersi a nudo davanti a un pubblico. Ancor di più girando di teatro in teatro da un anno e mezzo alla ricerca di un dialogo. Novello Diogene è Diego Dalla Palma, 75 anni, considerato fra i più grandi make up artist, imprenditore e creatore del famoso marchio di cosmesi, scrittore e conduttore. Sabato e domenica sarà al teatro Gerolamo con Perchè no? tratto dalle pagine del libro «Alfabeto emotivo» (Baldini+Castoldi). «Non sono attore, non recito.

