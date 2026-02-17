Sperona la Polizia e scappa poi l’arresto | il video dei 44 kg di cocaina scoperti a Catania

Un uomo ha speronato una volante della Polizia e ha tentato di scappare, causando un inseguimento che si è protratto tra i capannoni della Zona Industriale e i vicoli di San Cristoforo. Durante l’epica corsa, la polizia ha scoperto 44 chili di cocaina nascosti in un magazzino. Il sospettato è stato arrestato dopo un inseguimento che ha attirato l’attenzione di diversi residenti.

È finito in manette dopo un folle inseguimento da film tra i capannoni della Zona Industriale e i vicoli di San Cristoforo. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un cittadino straniero, classe ’95, colto in flagranza con un carico record di oltre 44 chilogrammi di cocaina purissima nascosti in scomparti segreti, per un valore di diversi milioni di euro. Lo speronamento e il folle inseguimento. Gli agenti della Squadra Mobile avevano individuato un’utilitaria sospetta nella zona industriale etnea, dove il 29enne è stato sorpreso mentre armeggiava sotto il sedile passeggero. Nonostante l’alt dei poliziotti, l’uomo ha speronato l’autovettura di servizio, danneggiandola pesantemente, per poi fuggire a tutta velocità verso il centro città.🔗 Leggi su Open.online

