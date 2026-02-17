Sperona la Polizia e scappa poi l’arresto | il video dei 44 kg di cocaina scoperti a Catania
Un uomo ha speronato una volante della Polizia e ha tentato di scappare, causando un inseguimento che si è protratto tra i capannoni della Zona Industriale e i vicoli di San Cristoforo. Durante l’epica corsa, la polizia ha scoperto 44 chili di cocaina nascosti in un magazzino. Il sospettato è stato arrestato dopo un inseguimento che ha attirato l’attenzione di diversi residenti.
È finito in manette dopo un folle inseguimento da film tra i capannoni della Zona Industriale e i vicoli di San Cristoforo. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un cittadino straniero, classe ’95, colto in flagranza con un carico record di oltre 44 chilogrammi di cocaina purissima nascosti in scomparti segreti, per un valore di diversi milioni di euro. Lo speronamento e il folle inseguimento. Gli agenti della Squadra Mobile avevano individuato un’utilitaria sospetta nella zona industriale etnea, dove il 29enne è stato sorpreso mentre armeggiava sotto il sedile passeggero. Nonostante l’alt dei poliziotti, l’uomo ha speronato l’autovettura di servizio, danneggiandola pesantemente, per poi fuggire a tutta velocità verso il centro città.🔗 Leggi su Open.online
Catania, sorpreso in auto con 44 kg di cocaina: arrestato un 31enne
Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Catania dopo essere stato trovato con 44 kg di cocaina nel suo veicolo, un'operazione scattata a causa di una soffiata sulla consegna di droga nella zona industriale.
Botti Capodanno, trovata a Catania una “bomba” gigante di 11,5 kg: il video della Polizia
Durante le festività di Capodanno, la Polizia di Catania ha sequestrato 220 kg di fuochi pirotecnici professionali e arrestato tre persone.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incidente a Rialto, lancione sperona due gondole: il comandante non riusciva a fermarsi per un'avaria. Nove in ospedale; Inseguimenti per le vie del Mantovano: la Polizia di Stato arresta il rapinatore seriale; Con la cocaina in auto non si ferma all'alt, tenta di investire un carabiniere e sperona una 'gazzella': arrestato dopo una folle corsa; Insegue l’ex e la sperona con l’auto. Finisce in carcere per stalking e danneggiamento.
Catania. Nella zona industriale: sorpreso a rubare carburante, minaccia il vigilante e sperona la PoliziaTutto ha avuto inizio nel piazzale di un supermercato, quando il silenzio della notte è stato interrotto dai movimenti sospetti di un uomo intento a svuotare i serbatoi ... libertasicilia.it
Sperona l'auto dell'ex compagna e la minaccia, uomo ai domiciliari per stalkingÈ successo a Matera. Un 33 enne del posto ha cercato di aprire la portiera della vettura, su cui la donna viaggiava con la figlia minore. Intervenuta la Polizia. Il presunto autore del reato era già s ... rainews.it
In viaggio con 5,7 kg di hashish “al fresco”, fugge all’alt e sperona un’auto di servizio. Corriere della droga arrestato dalla Polizia di Stato Ha tentato una manovra disperata in retromarcia per sottrarsi all’alt della Polizia di Stato, investendo un agente e sperona facebook