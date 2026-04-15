Speciale – C’è voglia di negoziato

In un clima di attesa, si registra un rinnovato interesse per le trattative tra le parti coinvolte. Da parte di alcuni esponenti politici arrivano dichiarazioni che indicano una volontà di dialogo, anche se nessuno si sbilancia troppo. Nel frattempo, vengono analizzati i meccanismi del blocco economico che influenzano le decisioni e le dinamiche sul campo. La situazione resta in evoluzione, con segnali che potrebbero indicare una possibile apertura.

Donald Trump manda segnali incoraggianti, ma mai fidarsi del tutto. E poi: come funziona il blocco navale americano e una storia di satelliti cinesi Come è stato possibile che Orbán abbia perso le elezioni? E soprattutto: cosa farà adesso il nuovo leader del paese, Péter Magyar? Dopo il fallimento dei negoziati ora Trump vuole bloccare il petrolio iraniano: nell'immediato, peggiorerà la crisi energetica Gli attacchi di Israele contro il Libano mettono a rischio il cessate il fuoco, e poi: quali sono le posizioni in vista delle trattative di Islamabad O almeno puntare a un finale pieno di vantaggi insperati. La liberazione di una giornalista Il primo ministro spagnolo è diventato un modello in tutta Europa su come gestire il rapporto con Donald Trump, anche sulla guerra: funziona🔗 Leggi su Ilpost.it

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