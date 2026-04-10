Speciale – Il negoziato impossibile

Gli scontri tra Israele e il Libano continuano a intensificarsi, con attacchi che compromettono il fragile cessate il fuoco già in atto. Le operazioni militari si sono susseguite in diverse aree, creando tensioni tra le parti coinvolte e coinvolgendo anche la comunità internazionale. La situazione resta molto volatile, e le possibilità di un accordo duraturo sembrano allontanarsi di fronte alle azioni sul terreno.

Gli attacchi di Israele contro il Libano mettono a rischio il cessate il fuoco, e poi: quali sono le posizioni in vista delle trattative di Islamabad Gli attacchi di Israele contro il Libano mettono a rischio il cessate il fuoco, e poi: quali sono le posizioni in vista delle trattative di Islamabad. O almeno puntare a un finale pieno di vantaggi insperati. La liberazione di una giornalista Il primo ministro spagnolo è diventato un modello in tutta Europa su come gestire il rapporto con Donald Trump, anche sulla guerra: funziona Quali sono le preoccupazioni, quali sono le esigenze, quali sono le strategie dell'Italia e dell'Europa davanti davanti alla guerra in Medio Oriente? E alla fine, riusciremo davvero a starne fuori? 🔗 Leggi su Ilpost.it

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