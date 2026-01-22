Bianconi la voglia di fare il sindaco e la risposta all' appello Pd Intervista a Donati l’osservato speciale

Dopo l'incontro tra le liste civiche di Marco Donati e la coalizione di centrosinistra, si approfondiscono le ragioni di questa collaborazione. In questa intervista, Donati analizza il suo desiderio di candidarsi a sindaco e le motivazioni che lo hanno portato a rispondere all’appello del Pd, offrendo uno sguardo chiaro e diretto su un momento importante della scena politica locale.

Sono passati alcuni giorni dall'incontro tra le liste civiche di Marco Donati e la coalizione progressista di centro sinistra. Tre giorni fa si è aggiunto l'appello, partito da dentro il Pd aretino, firmato da Donato Caporali e Alessandro Caneschi. Passi avanti e avvicinamenti che però non hanno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Da dentro il Pd parte l'appello all'allargamento della coalizione alle liste di Marco DonatiNella settimana politica aretina, il Pd ha lanciato un appello per l'allargamento della coalizione alle liste di Marco Donati.

