Flavio Briatore commenta i due incidenti degli agenti ICE negli Stati Uniti e dice che anche in Italia servirebbero persone addestrate come queste. L’imprenditore si è espresso così dopo aver visto cosa succede in America, sottolineando che anche qui si dovrebbe puntare su personale preparato per evitare problemi.

Flavio Briatore va controcorrente sugli agenti ICE. Nell’intervista a tutto tondo sull’attualità rilasciata a Realpolitik, l’imprenditore ha dato un punto di vista diverso sull’agenzia federale statunitense anti-immigrazione, affermando che anche in Italia ci sarebbe bisogno di forze dell’ordine “addestrate e pagate bene” per avere “più controllo” e “pulire certe aree che in questo momento sono invivibili”. Le parole di Flavio Briatore sugli agenti ICE Al conduttore del programma su Rete 4, Tommaso Labate, Briatore ha premesso che le uccisioni di Renée Good e Alex Pretti da parte di agenti ICE hanno fatto anche a lui un “effetto orribile“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Flavio Briatore e il caso degli agenti ICE negli Usa, "anche in Italia ci vorrebbero persone addestrate così"

In seguito all’uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, da parte di agenti dell’Ice a Minneapolis, sono scoppiate proteste in diverse città degli Stati Uniti, tra cui New York, Chicago e San Francisco.

La sicurezza delle Olimpiadi rimane un tema di discussione, con il portavoce degli agenti Usa e il sindaco Sala che evidenziano preoccupazioni sulla tutela degli agenti dell’Ice in Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

