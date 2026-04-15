Spazi pubblici vietati senza mandato giudiziario E basta volti coperti

Durante una riunione nel municipio, si è discusso di nuove normative riguardanti l’accesso agli spazi pubblici e l’uso del volto coperto. Al termine del dibattito, è stato approvato un provvedimento che vieta l’ingresso senza un mandato giudiziario. Nella stessa sede, si trova anche l’ufficio di un’attivista locale, che ha partecipato alla votazione sul pacchetto di leggi chiamato «Ice Out of Philly».

Ice Out Intervista a Kendra Brooks, consigliera municipale che ha curato la stesura del pacchetto di norme per limitare i poteri dell'Ice in città Ice Out Intervista a Kendra Brooks, consigliera municipale che ha curato la stesura del pacchetto di norme per limitare i poteri dell'Ice in città Un piano sotto la grande sala del comune dove si è tenuto il voto sul pacchetto di leggi riassunto dal nome «Ice Out of Philly», c’è l’ufficio di Kendra Brooks. Una delle due consigliere municipali, insieme alla collega Rue Landau, che ha curato la stesura di una serie di norme per limitare l’impatto, sulla città fieramente democratica della Pennsylvania (qui nel 2024 Kamala Harris ha ricevuto quasi l’80% dei voti), culla della Dichiarazione d’indipendenza che il 4 luglio compie 250 anni.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Spazi pubblici vietati senza mandato giudiziario. E basta volti coperti» ROUMANIE : Le grand nettoyage des élites corrompues - Documentaire Complet - BL Ice, “Agenti immigrazione autorizzati ad entrare in casa senza mandato giudiziario”. Esperto: “Trump così aggira il quarto emendamento”Roma, 23 gennaio 2026 - La battaglia che l'amministrazione Trump sta combattendo contro gli immigrati illegali non si ferma davanti alle proteste dei... "In arrivo regole più snelle per canoni e spazi pubblici"È un consiglio comunale all’insegna del ricordo dei due storici sindaci centesi, Silvio Canelli e Giuseppe Albertini, scomparsi nelle ultime...