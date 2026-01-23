Ice Agenti immigrazione autorizzati ad entrare in casa senza mandato giudiziario Esperto | Trump così aggira il quarto emendamento

In Italia, l’uso di agenti di immigrazione autorizzati ad entrare nelle abitazioni senza mandato giudiziario solleva questioni legali e di rispetto dei diritti. Un esperto analizza come questa pratica possa rappresentare un modo per aggirare il quarto emendamento negli Stati Uniti, alla luce delle recenti controversie legate alle operazioni di polizia e ai diritti degli immigrati.

Roma, 23 gennaio 2026 - La battaglia che l'amministrazione Trump sta combattendo contro gli immigrati illegali non si ferma davanti alle proteste dei cittadini e alle interrogazioni parlamentari dell'opposizione, che contestano gli arresti indiscriminati degli uomini di Gregg Bovino, per lo più eseguiti senza un mandato regolare. Infatti in passato i funzionari dell'immigrazione per effettuare arresti di persone senza documenti si attenevano a due modalità: avere un mandato giudiziario, firmato e autorizzato da un giudice, o un mandato amministrativo, firmato dal ramo esecutivo dell'amministrazione e che rientrano nella giurisdizione del presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

