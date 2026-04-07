Istanbul sparatoria vicino a consolato israeliano | 3 morti e 2 feriti Arrestato uomo armato

Oggi a Istanbul si è verificata una sparatoria nei pressi del consolato israeliano. Le fonti locali riferiscono che ci sono state tre vittime e due persone ferite. Un uomo armato è stato arrestato dalle forze di sicurezza poco dopo l'incidente. La polizia ha delimitato l’area e sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. La notizia si è diffusa rapidamente sui media nazionali e internazionali.

(Adnkronos) – Sparatoria oggi vicino al consolato israeliano a Istanbul, in Turchia. Secondo i media turchi, il bilancio è di tre vittime. Due agenti di polizia sarebbero rimasti feriti sul posto. Non si registrano vittime israeliane, si legge sul sito di Ynetnews. La polizia turca ha arrestato, ferito, uno degli uomini che ha sparato mentre l'altro. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Istanbul, sparatoria vicino a consolato israeliano: 3 morti e 2 feriti Leggi anche: Istanbul, attacco vicino al consolato israeliano. Morti e feriti Temi più discussi: NEWS - Sparatoria nei pressi del Consolato di Israele a Istanbul, neutralizzati 3 sospetti; Istanbul, sparatoria vicino a consolato israeliano: 3 morti e 2 feriti -; Gotion Leads Launch of Europe-Africa Electric Logistics Corridor; Trump e le discussioni con i bambini: Ho 51 anni, Melania è un’attrice. Istanbul, spari vicino a consolato di Israele: uccisi assalitori, feriti due poliziotti turchiE’ di due poliziotti feriti e due assalitori uccisi il primo, momentaneo, bilancio di un attacco avvenuto ad Istanbul ... ilriformista.it Sparatoria a Istanbul davanti al Consolato israeliano: due assalitori sono stati uccisi e un terzo è stato fermato. Feriti anche due agenti di poliziaSparatoria a Istanbul davanti al Consolato israeliano: due assalitori uccisi e un terzo fermato. Feriti due agenti di polizia ... lanotiziagiornale.it Istanbul, spari nei pressi del Consolato di Israele: «Almeno tre morti» - facebook.com facebook Crepe nel processo di Istanbul: i «pentiti» tradiscono l’accusa 400 imputati, tra loro il sindaco Imamoglu I primi «testimoni» fanno un passo indietro ma la guerra all’opposizione non si ferma Murat Cinar x.com