L’attuale politica migratoria in Spagna, con l’approvazione di una sanatoria per 500mila migranti, suscita reazioni contrastanti. Mentre il governo di Sanchez definisce questa decisione un passo storico, alcune forze politiche, come Vox, esprimono preoccupazione riguardo a possibili conseguenze sulla sicurezza e sui flussi migratori. La situazione evidenzia le difficoltà nel bilanciare apertura e controllo nei contesti europei.

Porte aperte ai migranti, nella Spagna di Sanchez, alla faccia della linea europea di controllo dei flussi e di blindatura delle frontiere annunciata dalla von der Leyen sulla falsariga di quanto intrapreso dal governo Meloni in Italia. Da inizio aprile fino al 30 giugno si consumerà una sanatoria da record per l’Europa: le date indicate dal ministro per la Sicurezza sociale, le migrazioni e l’inclusione e portavoce del governo spagnolo, Elma Saiz, definiscono il piano per la regolarizzazione di migranti già in Spagna. Si tratta di una misura che consentirà la regolarizzazione, secondo stime, per “circa mezzo milione di persone”, i n Spagna da almeno cinque mesi, arrivate prima del 31 dicembre 2025, che potranno così “lavorare in qualsiasi settore, ovunque nel Paese”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Secoloditalia.it - Sinistra sfascia-Europa, sanatoria di 500mila migranti in Spagna. Sanchez: "Giorno storico". L'ira di Vox: "Assurda invasione"

Le ultime rilevazioni evidenziano un cambiamento significativo nel panorama politico spagnolo.

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha avviato una procedura di regolarizzazione straordinaria per oltre 500.

