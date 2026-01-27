Sinistra sfascia-Europa sanatoria di 500mila migranti in Spagna Sanchez | Giorno storico L’ira di Vox | Assurda invasione

Da secoloditalia.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attuale politica migratoria in Spagna, con l’approvazione di una sanatoria per 500mila migranti, suscita reazioni contrastanti. Mentre il governo di Sanchez definisce questa decisione un passo storico, alcune forze politiche, come Vox, esprimono preoccupazione riguardo a possibili conseguenze sulla sicurezza e sui flussi migratori. La situazione evidenzia le difficoltà nel bilanciare apertura e controllo nei contesti europei.

Porte aperte ai migranti, nella Spagna di Sanchez, alla faccia della linea europea di controllo dei flussi e di blindatura delle frontiere annunciata dalla von der Leyen sulla falsariga di quanto intrapreso dal governo Meloni in Italia. Da inizio aprile fino al 30 giugno si consumerà una sanatoria da record per l’Europa: le date indicate dal ministro per la Sicurezza sociale, le migrazioni e l’inclusione e portavoce del governo spagnolo, Elma Saiz, definiscono il piano per la regolarizzazione di migranti già in Spagna. Si tratta di una misura che consentirà la regolarizzazione, secondo stime, per “circa mezzo milione di persone”, i n Spagna da almeno cinque mesi, arrivate prima del 31 dicembre 2025, che potranno così “lavorare in qualsiasi settore, ovunque nel Paese”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

sinistra sfascia europa sanatoria di 500mila migranti in spagna sanchez giorno storico l8217ira di vox assurda invasione

© Secoloditalia.it - Sinistra sfascia-Europa, sanatoria di 500mila migranti in Spagna. Sanchez: “Giorno storico”. L’ira di Vox: “Assurda invasione”

Approfondimenti su Spagna Sanchez

Il tracollo di Sánchez e l’ascesa di Vox: i sondaggi certificano la crisi della sinistra spagnola mito della Schlein

Le ultime rilevazioni evidenziano un cambiamento significativo nel panorama politico spagnolo.

Spagna, governo avvia la regolarizzazione straordinaria di oltre 500mila migranti

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha avviato una procedura di regolarizzazione straordinaria per oltre 500.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.