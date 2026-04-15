spaccio nella zona della stazione di bergamo arrestato un uomo

Nella zona della stazione di Bergamo, un uomo è stato arrestato durante un intervento della polizia locale. Alla vista degli agenti, ha cercato di allontanarsi, ma è stato fermato e successivamente sottoposto a custodia cautelare in carcere. L’operazione fa parte di un’attività di contrasto allo spaccio nella zona. Nessun altro dettaglio riguardo alle circostanze o alle persone coinvolte è stato fornito.

L’INTERVENTO. Alla vista degli agenti della polizia locale ha tentato di allontanarsi. Disposta la custodia cautelare in carcere. La polizia locale di Bergamo ha arrestato un uomo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento in via Bonomelli, a pochi passi dalla stazione, intorno alle 14.30 di martedì 14 aprile: gli agenti hanno notato un gruppo di persone, già note per il consumo di sostanze, radunate attorno a un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi. Dopo un breve tentativo di fuga, è stato bloccato e trovato in possesso di diverse dosi di cocaina pronte per la vendita. La successiva perquisizione ha permesso il ritrovamento di altri quantitativi della stessa sostanza, per un totale di circa 13 grammi, oltre a circa 50 grammi di hashish e 890 euro in contanti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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