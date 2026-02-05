Uomo ferito a causa di un incidente stradale nella zona della stazione | si indagha sulle cause dell’aggressione

Questa mattina un uomo è stato trovato ferito in strada, vicino alla stazione di Reggio Emilia. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, che sembra essere più di un semplice incidente stradale. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato l’uomo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e cercando di capire cosa sia successo davvero.

**Un uomo è stato trovato ferito a terra in via Paradisi, nella zona della stazione di Reggio Emilia.** Le indagini sono in corso per un'aggressione, forse legata a un giro di spaccio. L'uomo, estracomunitario, era in stato di bivacco quando è stato individuato con una ferita alla testa. Era stato portato al pronto soccorso, e la sua versione – secondo cui l'aggressione sarebbe avvenuta da solo – è stata ritenuta poco credibile dagli inquirenti. Secondo fonti della polizia, il colpo è stato dato con un giro di vite, in una zona dove l'attività dei controlli straordinari è aumentata negli ultimi giorni.

