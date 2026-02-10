Controlli a tappeto in zona stazione | rintracciato un uomo espulso e una denuncia per spaccio di droga

La polizia ha intensificato i controlli in zona stazione a Ravenna. Durante le verifiche, hanno denunciato un giovane trovato con sostanze stupefacenti e un uomo che sarà espulso dal paese. Le operazioni continuano per garantire più sicurezza nella zona.

Una denuncia a carico di un giovane e un uomo verso l'espulsione. Prosegue l'attività di controllo disposta dal comando provinciale carabinieri di Ravenna. Ieri pomeriggio è stato effettuato un nuovo servizio straordinario che ha interessato le aree sensibili di via Carducci, dei giardini Speyer.

