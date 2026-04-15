Spaccio in zona Barca in manette i pusher della cocaina ’take away’

A Bologna, nella zona Barca, sono stati arrestati alcuni pusher di cocaina che praticavano la vendita 'take away'. Le forze dell'ordine hanno individuato un sistema in cui gli acquirenti si spostavano in auto mentre i venditori si avvicinavano a piedi per consegnare la droga. L'operazione ha portato all'arresto di persone coinvolte in questa attività illegale.

Bologna, 15 aprile 2026 – La cessione ’take away’, con l’acquirente comodo in auto e il pusher a piedi. Poi la perquisizione personale e il ritrovamento di contanti e cocaina che fa scattare la perquisizione domiciliare. Una camera chiusa sempre a chiave, come a proteggere il nascondiglio della droga. Scacco allo spaccio in zona Barca. Scacco allo spaccio in zona Barca, dove gli investigatori della Squadra mobile hanno arrestato due pusher che, tra l’altro, convivono pure sotto lo stesso tetto. Il primo è stato individuato ’al lavoro’ in via Decumana, mentre vendeva una dose di sostanza stupefacente al compratore, che in cambio gli ha consegnato dei contanti dal finestrino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccio in zona Barca, in manette i pusher della cocaina ’take away’ Spaccio di droga: maxi sequestro di oltre due tonnellate di cocaina purissima Notizie correlate Controlli anti-spaccio in zona Tempio, due pusher in manetteSi erano fermati tra via Piave e via Begarelli per cedere alcune dosi di droga a un giovane. Bologna, spaccio nella zona Barca: arrestati due conviventi in via Decumana, sequestrate 31 dosi di cocainaDue giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Bologna nella serata del 13 aprile 2026. Una raccolta di contenuti Si parla di: Controlli della Polizia di Stato di Bologna in zona Barca, due arresti per spaccio uno era già sottoposto a misura cautelare. - Questura di Bologna | Polizia di Stato. Bologna, spaccio nella zona Barca: arrestati due conviventi in via Decumana, sequestrate 31 dosi di cocainaDue giovani arrestati a Bologna per spaccio di cocaina: sequestrati droga e denaro durante controlli della Polizia nella zona Barca. virgilio.it Due arresti della Polizia di Stato di Bologna per spaccio nei controlli in zona BarcaNel corso della serata del 13 aprile, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto due giovani nell’ambito di alcuni servizi di osservazione predisposti dalla Squadra Mobile in alcune note piaz ... sassuolo2000.it