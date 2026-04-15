Bologna spaccio nella zona Barca | arrestati due conviventi in via Decumana sequestrate 31 dosi di cocaina

A Bologna, nella zona Barca, due giovani conviventi sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di spaccio di cocaina. Durante un controllo, sono stati trovati in possesso di 31 dosi di droga e di una somma di denaro ritenuta proveniente dall’attività illecita. L’operazione ha portato anche al sequestro della sostanza stupefacente e del denaro. La vicenda si è svolta in via Decumana.

Due giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Bologna nella serata del 13 aprile 2026. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, è stata effettuata durante servizi di osservazione nelle aree note per lo spaccio nella zona Barca. Gli arresti sono stati eseguiti dopo il rinvenimento di cocaina e denaro contante, con ulteriori sequestri avvenuti durante le perquisizioni domiciliari. Operazione della Squadra Mobile nella zona Barca Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la serata del 13 aprile 2026 ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile in specifici servizi di osservazione nelle piazze di spaccio della zona Barca, a Bologna.🔗 Leggi su Virgilio.it

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