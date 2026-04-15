Nella zona di via Amendola, la polizia ha fermato due uomini sospettati di attività di spaccio. Si tratta di un cittadino nigeriano di 40 anni e di un tunisino di 22 anni, entrambi arrestati dalla Squadra mobile durante un intervento. Le operazioni fanno seguito ad altri arresti già effettuati nella stessa zona, continuando così le attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Altri due arresti in via Amendola da parte della Squadra mobile: in manette nigeriano 40enne e un tunisino di 22 anni. Il primo è stato fermato, a seguito anche di segnalazioni di residenti e negozianti di zona, dopo essere stato individuato dagli agenti, che lo hanno visto spostarsi lungo la via a bordo di un monopattino elettrico più volte. Gli investigatori hanno visto uno scambio tra il pusher e un soggetto marocchino: il compratore è stato bloccato in via Milazzo ed era in possesso di un involucro di crack. Nel tentativo di schivare i controlli, ha addirittura finto un malore. Il pusher, invece, è stato trovato con 165 euro in contanti e un involucro contenente un grammo di cocaina.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio in via Amendola. La Mobile arresta un altro pusher

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