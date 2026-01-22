A Monza, vicino al canale Villoresi, la polizia ha arrestato un uomo già noto alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti. L'individuo, che operava con discrezione e nascondeva le merci in un bosco e nella propria abitazione, risultava essere un pusher con precedenti. L’intervento fa parte delle attività di contrasto al traffico illecito nella zona.

Monza, 22 gennaio 2026 – Non era un piccolo pusher in bicicletta, ma aveva facilità di smerciare droga in discrete quantità che nascondeva in un bosco lungo il canale e in camera sua. Nel pomeriggio di un paio di giorni fa, la Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza ha arrestato un cittadino marocchino di 40 anni sorpreso a Monza nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’appostamento. Gli agenti avevano allestito un servizio di osservazione e appostamento nei pressi del canale Villoresi, nella zona compresa tra via Ghilini e via Lippi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, spaccio vicino al canale Villoresi. La polizia arresta un pusher già pluri denunciato

