I carabinieri scoprono una base dello spaccio a Librino | arrestato un 32enne

Le indagini hanno portato anche all'individuazione di una stanza adibita al consumo della droga da parte degli acquirenti I carabinieri della stazione di Catania Librino hanno arrestato un 32enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nel quartiere Librino, dove i militari, impegnati in un servizio mirato al contrasto del traffico di droga, hanno notato movimenti sospetti nei pressi di uno stabile già attenzionato per una diffusa attività di spaccio. A quel punto è scattato l’intervento, supportato dal nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa e dallo squadrone eliportato “Cacciatori di Sicilia”, che ha permesso di fare irruzione nell’abitazione del sospettato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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