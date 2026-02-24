Droga consegnata a domicilio la polizia arresta pusher incensurato con le dosi nello zaino

Un pusher incensurato è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato con circa 700 grammi di droga nello zaino durante un controllo. La consegna a domicilio di sostanze stupefacenti ha portato all’arresto, che ha svelato un'attività di spacciazione in corso. Gli agenti hanno sequestrato le dosi di varie droghe, tra cui hashish e marijuana, e hanno deciso di fermare l’uomo sul momento. La vicenda continua a svilupparsi nel dettaglio.

Ad intimare l’alt per effettuare un controllo di routine sono stati i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza Borgo Ognina, che hanno notato l’auto sospetta in via Pietro Novelli È stato fermato dagli agenti della polizia con lo zaino pieno di dosi di droga di tutti i tipi, per un peso complessivo di circa 700 grammi. Il pusher, un catanese incensurato di 26 anni, è stato bloccato mentre si trovava in giro, in auto, in compagnia della fidanzata, probabilmente per effettuare delle consegne a domicilio della sostanza stupefacente ai suoi clienti. Ad intimare l’alt per effettuare un controllo di routine sono stati i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza Borgo Ognina, che hanno notato l’auto sospetta in via Pietro Novelli e, dopo aver chiesto i documenti al 26enne, hanno ritenuto di perquisire il veicolo, visto anche il nervosismo tenuto dall’uomo duranti gli accertamenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

