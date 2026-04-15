Spacciava cocaina in un parco pubblico | pusher arrestato dai carabinieri

Un uomo di 49 anni, cittadino tunisino residente in Italia e con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri nella zona di Nave. L’arresto è avvenuto dopo un’operazione di polizia volta a contrastare il traffico di stupefacenti nel parco pubblico della città. Durante l’irruzione, i militari hanno trovato e sequestrato sostanze che si presume siano cocaina, e hanno portato l’uomo in caserma per le procedure di rito.

A Nave, i carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un 49enne tunisino, regolare in Italia e con precedenti, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il pusher è stato notato mentre si aggirava nei pressi delle aiuole di un parco pubblico durante un servizio di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Sorpresi con cocaina, eroina, hashish e contanti: due arresti a Campo di Marte Notizie correlate Pusher 16enne spacciava marijuana a un coetaneo: arrestato dai carabinieriI carabinieri di Paternò hanno arrestato un ragazzo di 16 anni per spaccio di stupefacenti. Sorpreso a spacciare cocaina in strada, pusher arrestato dai carabinieriPensavano di non essere notati e invece quello scambio di droga e soldi è avvenuto proprio sotto gli occhi dei carabinieri. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lo spaccio delivery, la cocaina nel bed and breakfast: pusher nei guai; Spaccia droga nella stanza affittata di un B&b di Montesilvano: arrestata giovane di Penne; Viaggiano con un chilo di cocaina nascosta nel sedile dell'auto. Arrestati; Spaccio di droga a Olbia: un arresto vicino all’ex stazione ferroviaria. Cocaina nascosta in un'aiuola a Lana: arrestatoCittadino albanese fermato dalla Guardia di finanza. A casa nascondeva 5mila euro trovati con l’ausilio del cash dog del gruppo di Bolzano ... rainews.it Getta cocaina sotto un’auto durante il controllo, arrestato 34enne a FirenzeArresto a Firenze per spaccio di droga: 34enne fermato in via Borgo Pinti dopo aver gettato cocaina. Sequestrati stupefacenti e denaro ... gonews.it Spacciava marijuana e cocaina in una stanza d’albergo, dopo un anno arriva la sentenza Il giovane era stato trovato in possesso di quasi due chili di sostanze stupefacenti - facebook.com facebook