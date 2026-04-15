Spaccata al ristorante Gastromondo | identificato il responsabile

Nella notte tra l’11 e il 12 aprile 2026, un tentativo di furto con spaccata ha interessato il ristorante Gastromondo, situato a Trento nord. La polizia di Stato ha condotto le indagini, identificando e rintracciando il responsabile. Successivamente, quest’ultimo è stato denunciato a piede libero. L’episodio ha causato danni alla vetrina del locale, senza che si registrassero altre conseguenze.

Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha identificato, rintracciato e denunciato a piede libero il responsabile del tentativo di furto con spaccata avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile 2026 a Trento nord, ai danni del ristorante italo-marocchino Gastromondo. Secondo le informazioni.🔗 Leggi su Trentotoday.it Furto con spaccata e fuga col fondo cassa: identificato il ladroLa Polizia di Stato di Genova ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Genova nei confronti di... Spaccata al ristorante della Corale Verdi in centro: arrestato 43enneLa polizia ha arrestato un 43enne italiano, con precedenti penali, per la spaccata al bistrot della Corale Verdi di via Asdente. Argomenti più discussi: Trento, furto con spaccata al ristorante: secondo colpo in due settimane; Spaccata al Gastromondo, rintracciato il responsabile grazie alle telecamere; Il ristorante preso di mira dai ladri: due colpi in quindici giorni; Doppia spaccata a Trento Nord, sfondate le vetrate di Gastromondo e Roadhouse. Spaccata al ristorante, il ladro fa incetta di amariPrato, 23 gennaio 2026 – Quello di ieri non è stato certo il risveglio che Samir Mohamed sperava di avere. Il suo ristorante/pizzeria Il Fabbricone di via Mozza sul Gorone è infatti stato preso ... lanazione.it Insegue i ladri che avevano da poco compiuto una spaccata nel suo bar tabaccheria e si ribalta con l'auto dopo essersi schiantato con un'altra auto parcheggiata.. Rimasto incastrato nell'auto e soccorso dai vigili del fuoco 118 e carabinieri. Questa è la brutta d - facebook.com facebook 14' Cross di Villa dalla sinistra per Achik che in spaccata non riesce a trovare lo specchio della porta #SalernitanaBenevento 0-0 x.com