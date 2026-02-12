Spaccata al ristorante della Corale Verdi in centro | arrestato 43enne

Questa mattina, la polizia ha arrestato un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver scassinato il ristorante della Corale Verdi in centro. L’uomo, italiano e con precedenti, è stato fermato poco dopo il colpo e ora si trova in caserma in attesa di essere interrogato.

La polizia ha arrestato un 43enne italiano, con precedenti penali, per la spaccata al bistrot della Corale Verdi di via Asdente. L'uomo, che si trova nel carcere di via Burla, è stato trovato a casa sua ed è accusato di essere il responsabile del furto del registratore di cassa all'interno del.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Corale Verdi Spaccata notturna al ristorante La Colonnetta, ennesimo raid dei ladri nei locali del centro storico: «Incuranti anche dell'allarme» Spaccata nel ristorante in centro: porta sventrata per rubare fondo cassa, tablet e mance dei dipendenti Nel cuore di Ravenna, un nuovo episodio di criminalità ha interessato il ristorante Babaleus, dove nella notte tra mercoledì e giovedì è stata perpetrata una spaccata. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Corale Verdi Argomenti discussi: Spaccata al ristorante della Corale Verdi in centro: arrestato 43enne; Campo di Marte sotto attacco, altra spaccata in un locale \ FOTO; Palermo, furto con spaccata in un negozio di materassi: magro il bottino; Furto con spaccata in un locale di via Campo di Arrigo. Spaccata al Ristorante Chef Armando: tanti danni, ma rubati solo cento euroSpaccata con furto, durante la notte nel ristorante Chef Armando situato nella centralissima Piazza del Mercato. Intanto la Polizia di Stato ha individuato e denunciato due malviventi autori di una ... ilmessaggero.it Furto con spaccata al Kaiserkron: espulso uno degli autori, l'altro resta in carcereUdienza di convalida per i due tunisini protagonisti dell'episodio. E ieri giornata di controlli in centro: 135 persone identificate, tre denunce ... rainews.it Venerdì 20 febbraio alle ore 18.30 presso la Corale Verdi a Parma Gian Carlo Ceci e Gian Luca Zurlini presenteranno "Dalla radio al tuo cuore: mezzo secolo di emittenti private a Parma" #massimosoncinieditore #nonemaitroppoparma - facebook.com facebook "Ebbrezza mesce vino ai Satiri da una grande anfora..." (Konstantinos Kavafis). Con Luca Sanjust e i suoi Bòggina A (sangiovese in anfora) 2024 e 2023, Corale Verdi, Parma. #Deimieiviniestremi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.