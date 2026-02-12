Smart working via agli incentivi regionali | contributi fino a 30 mila euro per nuove assunzioni
La Regione ha aperto i bandi per gli incentivi dedicati allo smart working. Le aziende possono richiedere contributi fino a 30 mila euro per ogni nuova assunzione in modalità remota. La misura mira a creare più opportunità di lavoro stabile e a trattenere i talenti in Sardegna. Le domande si possono presentare da subito, con l’obiettivo di favorire una ripresa economica basata sulle nuove forme di lavoro.
Misura della giunta con fondi triennali gestiti da Irfis per contratti stabili con prestazione da remoto garantita in Sicilia Una misura pensata per favorire l’occupazione stabile e trattenere competenze nell’Isola attraverso il lavoro da remoto. La giunta regionale ha approvato la costituzione di un plafond di 18 milioni di euro annui per ciascuno dei prossimi tre esercizi finanziari, destinato alla concessione di contributi a fondo perduto alle aziende che, nel triennio 2026-2028, effettueranno nuove assunzioni a tempo indeterminato con svolgimento dell’attività esclusivamente in modalità agile per almeno cinque anni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti su Smart Working
Ultime notizie su Smart Working
