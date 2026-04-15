South working in Sicilia al via gli incentivi della Regione contro la fuga di cervelli | 30 mila euro per ogni lavoratore

La Regione Sicilia ha pubblicato sul sito dell’Irfis un avviso che prevede incentivi per il lavoro agile, chiamato anche “South working”. Si tratta di un programma che offre 30 mila euro a ogni lavoratore che sceglie di operare da remoto nella regione. L’obiettivo dichiarato è contrastare la fuga di cervelli e favorire il ritorno di professionisti nel territorio. L’avviso è ora disponibile per le aziende interessate a partecipare.

È stato pubblicato sul sito dell’Irfis l’avviso per la concessione degli incentivi per il lavoro agile, il cosiddetto “South working”. Diventa così operativa la misura voluta dal governo Schifani per favorire la permanenza o il rientro nell'Isola di lavoratori siciliani assunti da aziende con.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate South working, via agli incentivi: fino a 30 mila euro per riportare i lavoratori in SiciliaDiventa operativa la misura sul cosiddetto “South working” voluta dal governo regionale: Irfis ha pubblicato l’avviso per la concessione degli... Sicilia: 54 milioni per smart working, incentivi fino a 30mila euro per ogni nuovo posto di lavoro.La Giunta regionale della Sicilia ha approvato un piano triennale per incentivare il lavoro agile, stanziando 54 milioni di euro (18 milioni annui) a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Economia, 239 milioni per imprese, famiglie e occupazione. Ecco i primi bandi; Sicilia, 200 milioni a sostegno di lavoro stabile e innovazione; Palermo, incentivi alle imprese: 239 milioni per assunzioni, south working, efficientamento; Sicilia, 239 milioni per lavoro e imprese. Assunzioni stabili, e nuovi investimenti. South working, si parte: al via le domande per le impresePALERMO – È stato pubblicato sul sito dell’Irfis l’avviso per la concessione degli incentivi per il lavoro agile, il cosiddetto ‘South working’. Diventa così operativa la misura voluta dal governo Sch ... livesicilia.it South working, via agli incentivi: fino a 30 mila euro per riportare i lavoratori in SiciliaPubblicato l’avviso Irfis con contributi per chi lavora da remoto nell’Isola per aziende fuori regione o all’estero. Schifani: Così fermiamo la fuga dei giovani ... agrigentonotizie.it SOUTHWORKING, AL VIA GLI INCENTIVI: LA REGIONE PUNTA SUL RITORNO DEI TALENTI IN SICILIA È stato pubblicato sul sito di Irfis-FinSicilia S.p.A. l’avviso per la concessione degli incentivi destinati al lavoro agile, il cosiddetto “Southworking”, una mis - facebook.com facebook