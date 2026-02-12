Sicilia | 54 milioni per smart working incentivi fino a 30mila euro per ogni nuovo posto di lavoro

La Sicilia mette in campo 54 milioni di euro per promuovere lo smart working. La regione ha approvato un piano triennale che prevede incentivi fino a 30mila euro per ogni nuovo posto di lavoro in modalità agile. Le imprese che assumono a tempo indeterminato potranno ricevere questi fondi a fondo perduto, con l’obiettivo di favorire la crescita e l’occupazione nel settore.

La Sicilia punta sullo smart working: 54 milioni per imprese e lavoratori. La Giunta regionale della Sicilia ha approvato un piano triennale per incentivare il lavoro agile, stanziando 54 milioni di euro (18 milioni annui) a fondo perduto per le imprese che assumeranno personale a tempo indeterminato in modalità smart working. L’obiettivo è contrastare la fuga di talenti, modernizzare il mercato del lavoro e rendere l’isola più competitiva, offrendo nuove opportunità di occupazione e migliorando la qualità della vita dei lavoratori. Un sostegno concreto per le aziende e i nuovi posti di lavoro.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

