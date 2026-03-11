L’Italia mai vista | svelata la mappa segreta dei giganti sommersi sotto i nostri mari

Una nuova mappa rivela la presenza di grandi formazioni sommerse sotto il Mediterraneo italiano, tra cui catene montuose, vulcani attivi e scarpate ripide. La scoperta mostra un paesaggio nascosto che si estende sotto l’acqua, invisibile dall’alto. I ricercatori hanno identificato queste strutture sommerse che si trovano sotto le acque che lambiscono le coste italiane.

(Adnkronos) – Sotto la superficie azzurra del Mediterraneo si estende un’Italia selvaggia e sconosciuta, fatta di catene montuose sommerse, vulcani attivi e scarpate vertiginose. La nuova Carta Strutturale dei Mari Italiani, da oggi disponibile online, rappresenta il primo "identikit" scientifico completo di questo territorio invisibile. Frutto di anni di ricerca congiunta tra il Dipartimento per. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Dai nostri like alla geopolitica: il saggio “Big Tech” ricostruisce la mappa del potere dei giganti della tecnologiaSocial media, e-commerce, gaming, piattaforme istituzionali e cloud fanno oggi parte della nostra quotidianità.

Grande Fratello Vip, svelata la lista segreta dei concorrenti scelti da Alfonso SignoriniOrmai è ufficiale: Alfonso Signorini non condurrà il Grande Fratello Vip e al suo posto ci sarà Ilary Blasi.

Tutti gli aggiornamenti su L'Italia mai vista svelata la mappa...

Temi più discussi: Domenica mai vista per il tennis italiano; Cosa c’è davvero nella riforma della Giustizia: 13 minuti per fare chiarezza e rispondere alle banalizzazioni e alle troppe bufale messe in circolazione. Vi chiedo di ascoltare il video fino alla fine e di aiutarmi a diffonderlo. Il 22 e 23 marzo scelgo il SÌ ?; Schlein: Il governo prema su Trump per fermare la guerra; Mai vista tanta ostilità ma non mollo, l'eolico serve.

Jacobs toccato da un avversario nella staffetta 4×100, Italia furiosa: Mai vista una cosa del genereMarcel Jacobs toccato da un avversario durante la staffetta 4×100 dell’Italia ai Mondiali di atletica, l’azzurro è furioso: Non mi era mai capitata una cosa del genere. Il ricorso dell’Italia è ... fanpage.it

Domenica mai vista per il tennis italianoEra tarda notte in Italia, ieri, quando Luciano Darderi aveva finalmente ragione del tedesco Hanfmann 76 75 nella finale del torneo di Santiago e portava al tennis italiano il secondo titolo ATP della ... video.corriere.it

#Iran , #Meloni: crisi complessa, invito alla coesione. Italia non prenderà parte agli attacchi - #IranWar - #governoMeloni - facebook.com facebook

Meloni in diretta dal Senato: “Crisi complessa: compattiamoci. L'Italia non è in guerra. Mi auguro che l'Italia possa parlare nelle prossime settimane con una sola voce" Segui la diretta a questo link: x.com