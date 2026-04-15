Sospesa per irregolarità l' attività di un ristorante di Pescara e di un locale notturno di Montesilvano

Durante un controllo coordinato tra diverse forze dell'ordine, è stata sospesa l’attività di un ristorante a Pescara e di un locale notturno a Montesilvano. Le verifiche hanno riscontrato irregolarità che hanno portato alla sospensione temporanea delle attività commerciali. Le autorità hanno agito per garantire il rispetto delle norme in materia di salute pubblica e di leale concorrenza. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti è stato reso noto.

Nel corso di attività di controllo interforze due esercizi commerciali sono stati sospesi per violazioni a tutela della salute pubblica e della leale concorrenza. I servizi svolti hanno previsto l’impiego del personale della squadra di polizia amministrativa della questura di Pescara, in stretta.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Irregolarità e violazioni nel locale etnico, attività sospesa. Sequestrati alimenti per 3mila euroSanzioni per migliaia di euro; controlli dei carabinieri nell’attività di Aprilia dedita alla somministrazione di bevande e alimenti etnici Attività... Controlli a tappeto dei carabinieri di Montesilvano: sospesa un'attività commerciale e denunciato il proprietarioI militari della compagnia di Montesilvano assieme al Nucleo ispettorato del lavoro, al Nas e all'unità cinofila di Chieti ha eseguito controlli... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Irregolarità antincendio, sospesa una discoteca a Sorrento; Sospesa un’attività, tre denunce e 65 mila euro di multa per irregolarità in un cantiere della ricostruzione; Irregolarità in un cantiere del sisma a Sarnano: attività sospesa, scattano 3 denunce; Lavoratori in nero, videosorveglianza abusiva e sicurezza inesistente: 5 attività sospese e stangata per oltre 41 mila euro. Irregolarità in un cantiere della ricostruzione, sospesa un'attività e tre denunceUn cantiere della ricostruzione post sisma è stato sospeso per gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. (ANSA) ... ansa.it Quattro lavoratori in nero: sospesa un’attività commerciale a FaicchioBENEVENTO - La Guardia di Finanza di Benevento ha scoperto irregolarità in un’attività commerciale di Faicchio durante controlli mirati al contrasto del Quattro lavoratori in nero: sospesa un’attività ... marigliano.net Un anno e mezzo di reclusione (pena sospesa) per l’ex rettrice, una professoressa e l’allora direttore generale - facebook.com facebook Viene colpito da un’auto ma è positivo all’alcoltest: patente sospesa x.com