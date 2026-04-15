Sorrento | porti la carta all’isola ecologica ricevi fragole fresche
A Sorrento, chi porta almeno 3 chilogrammi di imballaggi in carta o cartone all’isola ecologica riceverà in regalo una cassetta di fragole. Questa iniziativa sarà attiva fino al 22 aprile e mira a incentivare il riciclo dei materiali di imballaggio. I cittadini interessati possono partecipare portando i propri rifiuti presso l’isola ecologica della città.
Portando almeno 3 chili di imballaggi in carta o cartone presso l’isola ecologica di Sorrento, i cittadini riceveranno in premio una cassetta di fragole fino al 22 aprile. L’iniziativa trasforma il centro di raccolta in un vero punto di scambio per la sostenibilità, coinvolgendo direttamente la comunità locale in un progetto che unisce il recupero dei materiali alla valorizzazione dei prodotti del territorio. Economia circolare e partecipazione scolastica nella Penisola. Il Comune di Sorrento ha dato il via a questa operazione insieme a Penisolaverde, inserendosi nel più ampio contesto della Paper Week organizzata da Comieco, il consorzio nazionale che gestisce il riciclo degli imballaggi cellulosici.🔗 Leggi su Ameve.eu
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