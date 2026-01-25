Dugenta ottiene finanziamento per la nuova Isola Ecologica

Il Comune di Dugenta ha ottenuto un finanziamento del FSC 2021-2027 per la realizzazione di una nuova Isola Ecologica. Questo intervento mira a migliorare la gestione dei rifiuti attraverso un centro raccolta più moderno e sostenibile, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla qualità della vita della comunità. L’amministrazione comunale si impegna a utilizzare i fondi in modo efficiente per garantire un servizio migliore ai cittadini.

L'Amministrazione Comunale di Dugenta esprime grande soddisfazione per l'ottenimento di un finanziamento destinato alla realizzazione della nuova Isola Ecologica. Il traguardo è stato raggiunto grazie ai fondi FSC 2021-2027, approvati dall'Ente d'Ambito (ATO) di Benevento. Questo risultato coniuga visione politica e gestione tecnica d'eccellenza, sempre orientata al benessere della comunità guidata dal Sindaco, Dott. Clemente Di Cerbo. Il Comune ha sempre considerato fondamentale dotare Dugenta di un Centro Comunale di Raccolta moderno ed efficiente, pilastro per la tutela del decoro urbano e il potenziamento della raccolta differenziata.

