Tiramisù estivo | la ricetta leggera con ricotta e fragole fresche

Una nuova versione del tiramisù pensata per l’estate utilizza ricotta al posto del mascarpone e aggiunge fragole fresche, creando un dessert più leggero. La ricetta prevede l’utilizzo di Pavesini Choco Tune, alternati a strati di fragole e crema di ricotta, per un risultato fresco e gustoso. Questa variazione si propone come alternativa più leggera alla ricetta tradizionale, ideale per la stagione calda.

Una variante estiva del classico dessert al cucchiaio trasforma la tradizione del tiramisù in un’esperienza leggera, sostituendo il mascarpone con la ricotta vaccina e integrando i Pavesini Choco Tune in una composizione a base di fragole. La preparazione, pensata per sei persone, richiede circa 45 minuti di lavoro, oltre a tempi tecnici di riposo in frigorifero di 30 minuti per la crema e di un’ora per l’intero dolce. L’evoluzione della cremosità: la struttura tecnica della ricetta. Il cuore del dessert si basa su un equilibrio tra consistenza e freschezza. La componente grassa non deriva dal tradizionale formaggio spalmabile, ma da 500 g di ricotta vaccina lavorata con 100 g di zucchero a velo e scorza di limone grattugiata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tiramisù estivo: la ricetta leggera con ricotta e fragole fresche Leggi anche: Torta di mele e ricotta: la ricetta del gustoso dessert, anche nell'alternativa light Primavera, il dolce della domenica: la ricetta della zuppa inglese alle fragoleIl dolce al cucchiaio italiano, quello che si mangia anche la domenica e che regala piacevoli sensazioni per il palato, la famosa zuppa inglese a... Tiramisù allo spritz: la variante estiva del più classico dolce al caffèIniziate dalla crema all’arancia. Potete seguire la vostra ricetta preferita o questa, che è un curd, una tipica preparazione inglese. Ponete in un pentolino le scorze grattugiate e il succo delle ... corriere.it Tiramisù allo spritz: la variante estiva del più classico dolce al caffèCosa succede se si unisce l’aperitivo italiano più famoso al mondo con il dolce italiano più famoso al mondo? Si prepara il... tiramisù allo spritz, una variante fresca e senza cottura del più ... corriere.it