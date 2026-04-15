Sorrento fuori dai tavoli nazionali sul turismo | scatta l’allarme degli operatori

A Sorrento, gli operatori del settore turistico manifestano preoccupazione per la loro esclusione dai principali incontri a livello nazionale dedicati al turismo. La questione riguarda la rappresentanza e la partecipazione della città nelle decisioni che influenzano il settore, sollevando una discussione tra gli addetti ai lavori. La situazione ha portato alla luce le modalità di coinvolgimento di questa località nelle discussioni e nelle scelte strategiche a livello nazionale.

Si accende il dibattito sul ruolo di Sorrento nei principali tavoli nazionali del turismo. Dopo quanto emerso dal recente confronto del G20 Spiagge, che ha evidenziato da un lato la crescita record del comparto balneare e dall’altro le criticità infrastrutturali del Paese, emerge una questione ritenuta non più rinviabile: la mancata partecipazione attiva della città costiera ai contesti decisionali strategici. Nonostante faccia parte del network del G20 Spiagge, Sorrento non risulta attualmente coinvolta nelle attività e negli incontri del coordinamento, a causa del commissariamento in corso. Una situazione su cui, secondo gli operatori, manca chiarezza e che rischia di tradursi in una perdita di rappresentanza proprio in una fase cruciale per le politiche turistiche e infrastrutturali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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