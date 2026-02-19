Pericolo cormorani per i pescatori baresi l' allarme degli operatori | Danni del 40% alla produzione

Le parole di Davide Di Pinto, responsabile regionale di Coldiretti pesca, raccontano un fenomeno diventato allarmante negli ultimi anni Un fenomeno in forte crescita negli ultimi anni, che nel Barese colpisce soprattutto i piccoli pescatori. Al microfono di BariToday Davide Di Pinto, responsabile di Coldiretti pesca per la Puglia, racconta i pericoli legati alla presenza di cormorani anche nei grandi impianti di pesca a livello regionale. “Uccelli che riescono a intrufolarsi anche tra le reti poste a difesa dei pesci, danneggiando la produzione ittica anche del 40% in alcuni casi”. Un problema per cui è stato chiesto un intervento alla Regione Puglia, che non include solo indennizzi per i pescatori, ma anche contributi per l'acquisto di attrezzature più performanti per tenere lontani i cormorani.🔗 Leggi su Baritoday.it

Torna l’allarme cormorani sul Gargano, pescatori preoccupati: “Divorano oltre 10 chili di pesce al mese”I pescatori del Gargano segnalano un aumento dei cormorani che divorano più di 10 chili di pesce al mese, causando preoccupazione tra gli operatori.

Pini di Fori Imperiali in pericolo: danni alla radice e piogge accentuano debolezza degli alberi antichiI pini dei Fori Imperiali a Roma rischiano di cadere.

