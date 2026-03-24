Con spranga e coltello nei locali di Viterbo colpiti un ragazzo e un uomo

Con spranga e coltello nei locali di Viterbo, colpiti rispettivamente un uomo e un ragazzo. Due episodi distinti ma accomunati dal fatto che i responsabili sono stati raggiunti dalle misure di prevenzione della questura: un divieto di ritorno e un daspo Willy. A Fabrica di Roma, su segnalazione dei carabinieri, è stato inibito il rientro in comune a un uomo ultra 40enne residente nella provincia. Già destinatario di una precedente misura di prevenzione, con una spranga di ferro ha colpito per futili motivi un avventore in un locale pubblico di Viterbo. Daspo Willy, invece, su proposta dei carabinieri di Montefiascone, per un 22enne residente nel capoluogo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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