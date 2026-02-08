Fermato con spranga in auto a Guastalla 28enne denunciato

I carabinieri di Guastalla hanno fermato un’auto sulla circonvallazione e, durante il controllo, hanno scoperto un giovane di 28 anni con un grosso tubo di ferro nel bagagliaio. L’uomo, residente in zona, è stato subito denunciato. Nella macchina, una BMW 520, i militari hanno trovato l’oggetto e hanno deciso di approfondire. Ora il ragazzo dovrà rispondere delle sue azioni davanti alle autorità.

Guastalla (Reggio Emilia), 8 febbraio 2026 - Un controllo sulla circonvallazione di Guastalla ha permesso l’altra sera ai carabinieri del nucleo radiomobile di scoprire un giovane di 28anni, abitante in zona, a bordo di un’autovettura Bmw 520 con un grosso tubo in ferro lungo 80 centimetri, che era nel bagagliaio. E’ stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, non avendo fornito alcuna giustificazione logica sul possesso di quella potenziale arma in grado di far male. Una volta fermato per il controllo, il giovane è apparso nervoso. E questo ha convinto i militari ad avviare un accertamento più approfondito, che ha portato al rinvenimento del tubo metallico, del diametro di tre centimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermato con spranga in auto a Guastalla, 28enne denunciato Approfondimenti su Guastalla Controllo Frosinone, 28enne denunciato per porto d'armi: trovato con un manganello in auto A zig zag per strada con l'auto, fermato e denunciato dalla polizia Durante un controllo a Foligno, la polizia ha fermato un'auto che si muoveva in modo irregolare. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Guastalla Controllo Argomenti discussi: Fermato con spranga in auto a Guastalla, 28enne denunciato; Fermato in auto, ha la marijuana: scatta il blitz in casa, trovati oltre 100 grammi di droga; Paura in pizzeria: clienti minacciati da un 35enne con una spranga; Fermato dai carabinieri 28enne con 10 grammi di cocaina. Fermato con spranga in auto a Guastalla, 28enne denunciatoGuastalla (Reggio Emilia), 8 febbraio 2026 - Un controllo sulla circonvallazione di Guastalla ha permesso l’altra sera ai carabinieri del nucleo radiomobile di scoprire un giovane di 28anni, abitante ... ilrestodelcarlino.it Preso a sprangate davanti al bar Canova senza motivo: un 21enne aggredisce un uomo di 51 anni tramortendolo. Fermato dalla baristaVIGONOVO (VENEZIA) - Prende a sprangate un cliente appena uscito dal bar Canova di Vigonovo e lo spedisce al pronto soccorso. Dopo i primi colpi assestati in testa, al mento e ad ... ilgazzettino.it Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. Percossa e strangolata da un diciannovenne, che è stato fermato: avrebbe cercato di addossare la colpa a un ragazzo di origine straniera, estraneo alla vicenda facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.