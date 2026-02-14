Arsenale e esplosivi in casa a Oschiri un arresto

Un uomo è stato arrestato a Oschiri dopo che i Carabinieri hanno trovato armi e esplosivi nella sua casa. La scoperta è avvenuta durante un blitz nelle campagne di Sos Ozzastros, dove i militari hanno sequestrato armi da guerra, ordigni esplosivi e droga. L’operazione è partita da una serie di indagini sulla presenza di materiali pericolosi nel territorio. Gli investigatori hanno anche trovato una vasta quantità di esplosivi nascosti in casa dell’uomo.

SASSARI (ITALPRESS) – Blitz nelle campagne di Oschiri, in località Sos Ozzastros, dove i militari dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Ozieri, con lo Squadrone Eliportato "Cacciatori Sardegna" e gli Artificieri del Comando provinciale di Sassari, hanno arrestato in flagranza un uomo per detenzione illegale di armi da guerra e comuni, fabbricazione e possesso di esplosivi, ricettazione e detenzione di droga ai fini di spaccio. Nel corso della perquisizione in un'abitazione rurale, i militari hanno sequestrato un vero e proprio arsenale: fucili, pistole – alcune con matricola abrasa – silenziatori, ottiche di precisione, un giubbotto antiproiettile artigianale, centinaia di munizioni e una pressa per la ricarica.