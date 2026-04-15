Sorbolo ragazzi nell’ex Mulino | l’appello di Cesari ai genitori | Si rischia la tragedia

Il sindaco di Sorbolo ha pubblicato un messaggio su Facebook rivolgendosi ai genitori dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di giovani che si sono introdotti nell’area dell’ex Mulino nel centro del paese. Nell’intervento, Cesari ha avvertito circa i rischi di incidenti e ha sottolineato l’importanza della responsabilità collettiva per evitare situazioni potenzialmente pericolose. L’appello si rivolge quindi alle famiglie e alla comunità per mantenere l’area sotto controllo.

Un appello forte e diretto alle famiglie, ma anche un richiamo alla responsabilità collettiva. Il sindaco Nicola Cesari è intervenuto con un post su Facebook dopo alcune segnalazioni ricevute da cittadini su incursioni di ragazzi nell’area dell’ex Mulino, nel centro di Sorbolo.“Ieri un paio di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Tragedia di Gianvito: Castelluccio si stringe ai genitori con un ritoIl dolore per la scomparsa prematura di Gianvito Carelli, il diciassettenne deceduto in un violento scontro stradale a Bitonto lo scorso 14 febbraio,... “Tragedia nella tragedia”, dal femminicidio Torzullo ai genitori di Carlomagno: l’analisi della criminologa(Adnkronos) – Il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell'omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, è "una tragedia...