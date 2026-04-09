Tragedia di Gianvito | Castelluccio si stringe ai genitori con un rito

A circa un mese dal tragico incidente che ha causato la morte di Gianvito Carelli, un ragazzo di 17 anni, a Bitonto, la comunità di Castelluccio si è riunita in un rito per esprimere solidarietà ai genitori. Il giovane è deceduto il 14 febbraio in seguito a uno scontro stradale avvenuto in città. La cerimonia ha coinvolto familiari, amici e residenti, tutti uniti nel ricordo del ragazzo.

Il dolore per la scomparsa prematura di Gianvito Carelli, il diciassettenne deceduto in un violento scontro stradale a Bitonto lo scorso 14 febbraio, si trasforma ora in una manifestazione collettiva di vicinanza verso i suoi genitori. Il tragico evento, che coinvolse anche un coetaneo e un diciannovenne rimasti seriamente feriti a causa della forza dell’impatto, ha colpito profondamente non solo la realtà di Molfetta, dove il ragazzo frequentava l’istituto Vespucci, ma ha creato un legame di commozione tra le comunità di Bari e dei Monti Dauni. Il legame profondo con Castelluccio Valmaggiore e il rito della memoria. La traiettoria di vita di Gianvito Carelli era segnata da un affetto speciale per il borgo di Castelluccio Valmaggiore, luogo dove la sua famiglia possiede una casa e dove il giovane amava trascorrere i fine settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia di Gianvito: Castelluccio si stringe ai genitori con un rito Morto a 17 anni in un incidente stradale, l'abbraccio ai genitori di Gianvito: "Non siete soli"Il 14 febbraio scorso, a Bitonto, il 17enne Gianvito Carelli perdeva la vita in un incidente stradale mentre viaggiava con due suoi amici, un... “Tragedia nella tragedia”, dal femminicidio Torzullo ai genitori di Carlomagno: l’analisi della criminologa(Adnkronos) – Il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell'omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, è "una tragedia...