Tragedia nella tragedia dal femminicidio Torzullo ai genitori di Carlomagno | l’analisi della criminologa

La vicenda dei genitori di Claudio Carlomagno, coinvolti nel suicidio dopo il caso di Federica Torzullo, rappresenta un episodio complesso e doloroso. La criminologa analizza le dinamiche emotive e sociali che si celano dietro questa sequenza di eventi, evidenziando come il dolore e la perdita possano portare a conseguenze estreme. Un approfondimento che invita a riflettere sulle ripercussioni delle tragedie familiari e sui loro effetti duraturi.

(Adnkronos) – Il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell'omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, è "una tragedia nella tragedia". Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa, all'Adnkronos traccia il quadro del drammatico evento che si inserisce in una vicenda dolorosissima. "Dal mio punto di vista la genesi di questo gesto è da ricercare nella probabile vergogna sperimentata dai genitori rispetto agli agiti del figlio e nell'incapacità di gestire la pressione che nel caso specifico emerge come fattore psicologico rilevante, tanto nell'ideazione, quanto nel comportamento", dice l'esperta.

