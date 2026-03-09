Abbattuto diaframma stazione Eav Di Vittorio ora Capodichino è più vicino | il plauso di Manfredi e Fico

Nella stazione Eav Di Vittorio è stato abbattuto il diaframma che collegava l’area alla futura fermata di Capodichino. L’intervento è stato completato e ora i lavori procedono senza interruzioni. Il sindaco e il ministro hanno espresso soddisfazione per il progresso raggiunto, sottolineando l’importanza dell’opera. La realizzazione della metropolitana si avvicina a un ulteriore traguardo.

Tempo di lettura: 3 minuti Un nuovo passo avanti verso la realizzazione della metropolitana all’aeroporto di Capodichino è stato segnato oggi con l’abbattimento del diaframma sottostante la stazione Di Vittorio, capolinea della linea Eav Piscinola-Di Vittorio e destinato ad essere anello di congiunzione con la linea 1 della metropolitana gestita dall’Anm il cui arrivo a Capodichino è previsto entro i prossimi due anni, con le opere civili affidate al Comune e quelle di natura tecnologica all’Eav. Le due linee, quella dell’Eav proveniente da nord e quella Anm dal lato opposto, sono destinate a integrarsi con la realizzazione del tratto Di Vittorio-Capodichino per il quale c’è una gara in corso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Abbattuto diaframma stazione Eav Di Vittorio, ora Capodichino è più vicino: il plauso di Manfredi e Fico Articoli correlati Metropolitana di Napoli, abbattuto un altro diaframma: nuovo passo per la tratta Piscinola-CapodichinoAlla presenza del presidente della Regione Roberto Fico, del vicepresidente con delega ai trasporti Mario Casillo e del sindaco di Napoli Gaetano... Tangenziale di Tirano: abbattuto il diaframma della galleria "Il Dosso"Anas ha abbattuto oggi il diaframma della galleria naturale “Il Dosso”, lunga 980 metri, un passaggio fondamentale e operativo per la Variante di... Contenuti utili per approfondire Abbattuto diaframma stazione Eav Di... Temi più discussi: Metro Linea 1, cade l'ultimo diaframma della tratta Piscinola-Capodichino; Napoli, Linea 1: ecco la Stazione Tribunale al Centro Direzionale. Cosenza: rilancia area periferica; TRASPORTI - Il sindaco Manfredi: Un altro passo avanti per la mobilità di Napoli, con l’abbattimento del diaframma nella galleria della tratta Piscinola–Capodichino colleghiamo il tunnel alla futura stazione Di Vittorio, siamo una grande capitale dell’ingegneri. Abbattuto diaframma stazione Eav Di Vittorio, ora Capodichino è più vicinoUn nuovo passo avanti verso la realizzazione della metropolitana all'aeroporto di Capodichino è stato segnato oggi con l'abbattimento del diaframma sottostante la stazione Di Vittorio, capolinea della ... ansa.it IL VIDEO - L'abbattimento del diaframma alla stazione Di Vittorio della Linea 1 della metroCon l'abbattimento del diaframma si completa il percorso fino alla futura stazione Di Vittorio della tratta Piscinola-Capodichino della Linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta gestita da Eav. rainews.it IL VIDEO - L'ABBATTIMENTO DEL DIAFRAMMA ALLA STAZIONE DI VITTORIO DELLA LINEA 1 DELLA METRO - Questa mattina ruspe in azione nella tratta gestita da Eav. I treni la raggiungeranno nel 2028 - facebook.com facebook