Olivia Rodrigo ha raccontato di aver avuto un’esperienza negativa con un’app di incontri, descrivendo gli utenti come “direttori creativi”. La cantante ha anche commentato il successo di Sabrina Carpenter, esprimendo soddisfazione per il suo percorso. Nel suo intervento, ha condiviso dettagli sulla sua esperienza personale con Raya, piattaforma di dating, e ha parlato della relazione professionale e umana con la collega.

Dopo il suo album di debutto Sour ha deciso di dare una possibilità alle app di dating, ma non è andata come sperava: «Ho pensato: mai più. È stata un’esperienza davvero pessima. Non ho nemmeno visto qualcuno di interessante! Pensavo di trovare, non so, un attore super affascinante e invece mi imbattevo sempre in strani “direttori creativi”». A quel punto ha cambiato strategia, iniziando a contattare direttamente le persone su Instagram: «All’epoca avevo una percentuale di successo piuttosto alta. Ma cosa significa davvero successo? Uscire con qualcuno, sì. Ma poi non ne valeva la pena». Sulla sua versione passata ha aggiunto:«Ripensare a me stessa più giovane mentre uscivo con qualcuno mi mette in imbarazzo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Olivia Rodrigo: «App di dating? Mai più, sono tutti “direttori creativi”. Sabrina Carpenter? Sono felice del suo successo»

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