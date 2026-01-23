Franco Agyekum | Dopo MasterChef mi sono licenziato in ufficio mi sentivo vuoto Ora faccio il cuoco guadagno meno e gli orari sono difficili ma sono felice

Franco Agyekum, 33 anni di Santa Lucia di Piave, ha deciso di lasciare il suo lavoro in ufficio dopo l’esperienza a MasterChef. Ora si dedica alla cucina, affrontando orari impegnativi e un reddito inferiore, ma trovando maggiore soddisfazione personale. In questa intervista, scopriamo il suo percorso di cambiamento e le motivazioni che lo hanno portato a scegliere una strada diversa.

La prima sorpresa nell'intervista a Franco Agyekum, arriva subito. Il 33enne originario di Santa Lucia di Piave, ultimo eliminato da MasterChef, si presenta con indosso una giacca da cucina. Lui, che lavorava come business manager in una multinazionale francese prima di entrare nello show, ha deciso di cambiare vita. «Dopo MasterChef ho continuato a cucinare, a divertirmi. Mi sono licenziato e ho cercato lavoro in cucina. L'occasione è arrivata: adesso la cucina da passione è diventata lavoro», racconta. Il cambio vita di Franco Una decisione maturata in fretta ma non d'impulso. «Sono come un giovane appena uscito da scuola.

