Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono tornati a casa con la piccola Matilde, dopo alcuni giorni in ospedale. I genitori hanno condiviso la foto della famiglia insieme sui social, mostrando la serenità ritrovata. La bambina è uscita dall’ospedale dopo aver superato complicazioni legate all’influenza, e ora tutti sono più tranquilli.

Ora che il peggio è passato, è il momento di tornare a casa. Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno scelto di condividere proprio questo momento per trasmettere la ritrovata serenità, annunciando sui social le dimissioni della loro bambina, Matilde, dopo alcuni giorni trascorsi in ospedale a causa di una serie complicazioni legate all’influenza. Federica Pellegrini, la foto di famiglia con Matilde. Nella serata del 29 gennaio, l’ex campionessa olimpica ha pubblicato su Instagram una foto scattata in ascensore: un selfie finalmente tutti insieme, con Matilde stretta tra le braccia dei genitori e un’unica parola a fare da didascalia, “ Casa”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Federica Pellegrini e Matteo Giunta a casa con Matilde dopo il ricovero: la foto insieme

La figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Matilde, è stata dimessa dall'ospedale.

Federica Pellegrini ha condiviso un aggiornamento sullo stato di salute di sua figlia Matilde, dopo il ricovero in ospedale per convulsioni febbrili.

