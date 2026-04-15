Un nuovo studio finlandese mette in evidenza come il sonno irregolare, accompagnato da meno di otto ore di riposo, possa essere associato a un aumento del rischio di problemi cardiovascolari. La ricerca analizza gli effetti di orari di addormentamento non costanti, sottolineando come questa condizione possa influenzare la salute del cuore e del cervello. I risultati sono stati pubblicati recentemente, attirando l’attenzione sulla necessità di mantenere abitudini di sonno regolari.

Il sonno irregolare torna sotto i riflettori della ricerca scientifica dopo un nuovo studio finlandese che evidenzia un possibile legame tra orari di addormentamento non costanti e un aumento significativo del rischio cardiovascolare. Secondo i dati pubblicati sulla rivista scientifica Bmc Cardiovascular Disorders, le persone che dormono meno di otto ore per notte e vanno a letto a orari molto variabili potrebbero avere un rischio quasi doppio di andare incontro a infarto o ictus rispetto a chi mantiene una routine del sonno più regolare. La ricerca è stata condotta da un team dell’ Università di Oulu, in Finlandia, e ha analizzato la relazione tra qualità e regolarità del sonno e salute cardiovascolare.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sonno irregolare e meno di 8 ore, cresce il rischio per cuore e cervello

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