Partiti | sondaggio Porta a Porta Fdi al 29,8% e Pd al 23,1% Vannacci all' 1,6%**

Un nuovo sondaggio di Porta a Porta mostra i numeri dei partiti in Italia. Fratelli d’Italia si attesta al 29,8%, il Pd al 23,1%. La lista di Vannacci, Futuro Nazionale, si ferma all’1,6%. I risultati cambiano poco rispetto alle precedenti rilevazioni, ma confermano le tendenze di voto in vista delle prossime elezioni.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Nella prima rilevazione dell' Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) la lista Futuro Nazionale di Vannacci si collocherebbe all'1,6%. Si legge in una nota di Porta a Porta. Fratelli d'Italia cede lo 0,2 % rispetto alla rilevazione dello scorso 12 gennaio ed è al 29,8%, seguito dal Pd al 23,1% (-0,3%). Il Movimento 5 stelle, invece, e' all'11,3%, in crescita dell'1,1%. Forza Italia al 9%, è stabile, mentre la Lega all' 8% % cala dello 0,5%. Alleanza verdi e sinistra è al 6,4% (-0,1%), Azione è al 3,7% (+0,1%), Italia Viva al 2 % cede lo 0,8%(-0,8%). Infine +Europa all'1,8 % cresce dello 0,2%, mentre Noi Moderati è allo 0,8% e cala dello 0,2%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Secondo l'ultimo sondaggio Porta a Porta, Fratelli d'Italia si conferma in testa con il 30,5%, in leggero aumento rispetto a novembre.

