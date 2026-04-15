Sondaggi politici perde voti tutto il centrodestra | chi vince alle elezioni

Negli ultimi sondaggi politici, tutto il centrodestra mostra un calo di consensi. Fratelli d’Italia, Forza Italia e soprattutto la Lega evidenziano una diminuzione di voti rispetto alle rilevazioni precedenti. Nel frattempo, il campo largo si mantiene sostanzialmente stabile, dopo un periodo di ripresa. Questi dati indicano come il panorama elettorale sia in evoluzione, con variazioni che interessano i principali schieramenti politici.

Sono in calo di consensi Fratelli d'Italia, Forza Italia e soprattutto la Lega: intanto il campo largo è sostanzialmente stabile, dopo un periodo di 'rimonta'. Ora le due coalizioni sono testa a testa, con un leggero vantaggio per il centrosinistra. A riportarlo è il nuovo sondaggio politico di Swg per La7.🔗 Leggi su Fanpage.it

SONDAGGI POLITICI OGGI Centrodestra a rischio La mossa di Vannacci cambia tutto

Sondaggi politici, il centrodestra scende e il Pd sale: chi prende più voti alle elezioniFratelli d'Italia ha un vantaggio enorme che continua a crescere, ma gli alleati perdono terreno.

Sondaggi politici, è testa a testa tra centrodestra e campo largo: chi vince alle elezioniAd oggi, se si andasse al voto, le centrodestra e campo largo risulterebbero praticamente in pareggio.