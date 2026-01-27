Sondaggi politici il centrodestra scende e il Pd sale | chi prende più voti alle elezioni

In vista delle prossime consultazioni, i sondaggi politici evidenziano un calo del centrodestra e un aumento del Partito Democratico. Fratelli d'Italia mantiene un vantaggio significativo, mentre gli alleati registrano una perdita di consensi. La dinamica delle preferenze degli elettori riflette un panorama politico in evoluzione, con implicazioni importanti per gli equilibri futuri.

Fratelli d'Italia ha un vantaggio enorme che continua a crescere, ma gli alleati perdono terreno. E così, la coalizione subisce un leggero calo. Nel campo largo, invece, ci sono alti e bassi: su il Pd e Avs, giù il M5s. Ecco i risultati del nuovo sondaggio politico di Swg.🔗 Leggi su Fanpage.it

