Sondaggi politici Fratelli d'Italia cala dopo il referendum | salgono Partito democratico e M5s

Dopo la sconfitta al referendum, i sondaggi politici indicano un calo dello 0,5% per Fratelli d’Italia, che scende al 29%. Nel frattempo, il Partito Democratico registra un aumento al 22%, mentre il Movimento 5 Stelle sale al 13%. Questi dati riflettono le variazioni nelle preferenze degli elettori nelle settimane successive all’esito referendario.

Dopo la sconfitta al referendum FdI perde lo 0,5% e scende al 29%. Salgono le opposizioni, con il Pd al 22% e il M5s al 13%. La Lega recupera e si riavvicina a FI. Se si facessero le primarie inoltre, Conte avrebbe più chances di vincerle rispetto a Schlein e Bonelli. Ecco l'ultimo sondaggio di Noto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Nei sondaggi politici Fratelli d’Italia domina, cala il M5s: chi prende più voti fra i partiti

Leggi anche: Nei sondaggi politici Fratelli d’Italia domina, cala il M5s: chi prende più voti fra i partiti

Una raccolta di contenuti su Sondaggi politici

Temi più discussi: Sondaggio SWG per il Tg La7: Fratelli d’Italia stabile al 29,4%, cresce il M5S; Sondaggio Porta a Porta: batosta referendum per Meloni e FdI dopo la sconfitta?; Sondaggi politici, calano Forza Italia e Lega. Frenata Avs, bene M5s; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 17 marzo 2026, FdI stabile ma il centrodestra perde voti, M5s sorride.

Sondaggi politici, Giorgia Meloni resiste al 29% mentre crescono Schlein e ConteLe intenzioni di voto restano invariate rispetto al periodo pre-referendario con Giorgia Meloni ancora in testa. Ma cresce l’affluenza ... quifinanza.it

Effetto referendum sul voto, giù FdI e su Pd e M5S: sondaggio politicoFratelli d'Italia in calo, Pd in rialzo, su anche il M5S. All’indomani della vittoria del 'No' al referendum sulla giustizia, è questo il quadro delineato dall'ultimo sondaggio dell’Istituto Noto per ... adnkronos.com

Sondaggi politici: centrodestra ad un passo dal 50%, crescono M5S e AVS, stabile Sud chiama Nord di De Luca | DATI - facebook.com facebook

Sondaggi politici elettorali: i partiti dopo il referendum sulla Giustizia, la prima indagine a urne chiuse. Gli orientamenti di voto x.com