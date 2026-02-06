Gruppo Realco in crisi 1.500 persone a rischio | istanza di concordato preventivo in tribunale

Il Gruppo Realco, una delle cooperative storiche di Reggio Emilia, ha presentato domanda di concordato preventivo al Tribunale di Bologna. La crisi finanziaria ha messo a rischio circa 1.500 posti di lavoro, e ora la cooperativa cerca di trovare una via d’uscita. La decisione è arrivata dopo mesi di difficoltà e segna un momento difficile per l’azienda e per le persone che lavorano lì.

Reggio Emilia, 6 febbraio 2026 – Il Gruppo Realco, storica cooperativa della distribuzione con sede a Reggio Emilia e tra i soci fondatori del marchio Sigma, già da tempo alle prese con una pesante crisi finanziaria, ha depositato il 3 febbraio istanza di concordato preventivo al Tribunale di Bologna. Lo rendono noto i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che chiedono alla Regione Emilia-Romagna di convocare nuovamente il tavolo aperto sulla vertenza che, complessivamente - tra dipendenti diretti, dipendenti di aziende associate, dipendenti della logistica - “mette a rischio il futuro di oltre 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

